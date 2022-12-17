МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:00

Общество

Телевикорина "Эволюция Москвы": телезрители ответили на вопросы об истории столицы

Телевикорина "Эволюция Москвы": телезрители ответили на вопросы об истории столицы

В Подмосковье сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в канализацию

В московских ТЦ начинается предновогодняя лихорадка

Пассажирам в Шереметьево не отдают багаж из Петропавловска-Камчатского

Телевикторина "Эволюция Москвы": шесть москвичей ответили на вопросы об истории столицы

Медуниверситет имени Пирогова открыл свои двери для абитуриентов

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за снега

"The City. Едим": "Кухня на районе. Сокольники"

Текущий декабрь в Москве побил все рекорды по количеству осадков

"Мой район. Навигатор": несколько пар поженились на станции метро "Маяковская"

В шоу "Эволюция Москвы" телезрители погружаются в историю российской столице. В этом выпуске шесть участников передачи отметили на вопросы об известных личностях, исследовали закоулки и события города и не забыли про Новый год.

За победу телезрителям причитаются призы от телеканала Москва 24. Чтобы принять участие, достаточно навести смартфон на QR-код и подключиться к студии.
Программа: Телевикторина «Эволюция Москвы»
обществовидеоЕвгений Рыбов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика