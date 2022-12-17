Телевикорина "Эволюция Москвы": телезрители ответили на вопросы об истории столицы

В шоу "Эволюция Москвы" телезрители погружаются в историю российской столице. В этом выпуске шесть участников передачи отметили на вопросы об известных личностях, исследовали закоулки и события города и не забыли про Новый год.

За победу телезрителям причитаются призы от телеканала Москва 24. Чтобы принять участие, достаточно навести смартфон на QR-код и подключиться к студии.