16:00Общество
Телевикорина "Эволюция Москвы": телезрители ответили на вопросы об истории столицы
В шоу "Эволюция Москвы" телезрители погружаются в историю российской столице. В этом выпуске шесть участников передачи отметили на вопросы об известных личностях, исследовали закоулки и события города и не забыли про Новый год.
За победу телезрителям причитаются призы от телеканала Москва 24. Чтобы принять участие, достаточно навести смартфон на QR-код и подключиться к студии.
Программа: Телевикторина «Эволюция Москвы»