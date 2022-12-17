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Туризм

Tez Tour вернет деньги туристам, которые не смогли вылететь в Египет

Tez Tour вернет деньги туристам, которые не смогли вылететь в Египет

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Tez Tour вернет средства клиентам, не сумевшим вылететь в Египет. Авиакомпания iFly, самолетами которой должны были отправиться туристы, отменила все рейсы в Египет до 19 декабря. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что все из-за того что Иордания закрыла небо для российских самолеты с двойной регистрацией.

На альтернативный маршрут разрешения у перевозчика пока нет. План полетов через Сирию Росавиация сочла небезопасным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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