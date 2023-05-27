"День в Московском зоопарке": кошки

Открывают цикл программ животные, которые гуляют сами по себе, а именно семейство кошачьих. Пума Габриэль поведает, почему инки считали этих животных священными.

А гепард Кимми объяснит, по каким признакам можно отличить их от леопардов и ягуаров. Азиатский лев Роксак расскажет, зачем ему такая пышная грива.

Как дурачатся полосатые гиены – как ни странно, они тоже принадлежат к подотряду кошкообразных. Подробности – в программе "День в Московском зоопарке".