Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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"День в Московском зоопарке": кошки

"День в Московском зоопарке": кошки

"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк изменит график работы

Зоологи показали кадры с пандой Жуи в Московском зоопарке

Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными

"Актуальный репортаж": мужчина обстрелял с балкона дома лисят на юго-западе Москвы

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"Мой район. Обратная связь": плавучие домики для уток установили на Мосфильмовском пруду

Открывают цикл программ животные, которые гуляют сами по себе, а именно семейство кошачьих. Пума Габриэль поведает, почему инки считали этих животных священными.

А гепард Кимми объяснит, по каким признакам можно отличить их от леопардов и ягуаров. Азиатский лев Роксак расскажет, зачем ему такая пышная грива.

Как дурачатся полосатые гиены – как ни странно, они тоже принадлежат к подотряду кошкообразных. Подробности – в программе "День в Московском зоопарке".

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Программа: ЗОО 24
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