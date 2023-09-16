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16 сентября, 15:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": гормональный баланс

"Доктор 24. Темы недели": гормональный баланс

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В нашем организме есть очень тонко настроенная система, которая должна всегда находиться в балансе. Если он нарушается, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Это – гормональная система. Мы можем на нее влиять – регулировать количество гормонов, которые особенно важны для жителей больших городов.

Что важно знать о тестостероне? Каким образом можно усилить выработку гормона сна – мелатонина? Как уменьшить в организме количество кортизола – гормона стресса? И почему для поддержания гормональной системы в балансе нужно есть продукты, полезные для щитовидной железы?

Об этом – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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