"Сделано в Москве": "Три тополя на Плющихе"

Фильм "Три тополя на Плющихе" принадлежит режиссеру Татьяне Лиозновой, которая также сняла шедевр про Штирлица. Этот фильм оказался не менее успешным, хотя его герои просто едут в такси по Москве и разговаривают. В картине сыграли звездные актеры Татьяна Доронина и Олег Ефремов.

Почему дорога от вокзала до Плющихи оказалась такой долгой и судьбоносной? И что для нас сегодня не так в этой истории? Об этом – в программе "Сделано в Москве".

