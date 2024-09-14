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14 сентября, 12:00

Культура

"Сделано в Москве": "Три тополя на Плющихе"

"Сделано в Москве": "Три тополя на Плющихе"

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Фильм "Три тополя на Плющихе" принадлежит режиссеру Татьяне Лиозновой, которая также сняла шедевр про Штирлица. Этот фильм оказался не менее успешным, хотя его герои просто едут в такси по Москве и разговаривают. В картине сыграли звездные актеры Татьяна Доронина и Олег Ефремов.

Почему дорога от вокзала до Плющихи оказалась такой долгой и судьбоносной? И что для нас сегодня не так в этой истории? Об этом – в программе "Сделано в Москве".

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