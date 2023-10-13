"Рейд 112": автомобиль Kia столкнулся с поливальной машиной на Амурской улице

В 00:25 13 октября легковой автомобиль Kia двигался по СВХ в сторону Ярославского шоссе, в среднем ряду. В районе Амурской улицы водитель не заметил дорожные работы, несмотря на предупреждающие знаки. В результате он врезался в поливальную машину. Авария попала на камеру дорожного видеонаблюдения.

В 01:05 автомобиль Mercedes двигался в сторону Московской области по Ярославскому шоссе. В районе дома № 114 на проезжую часть неожиданно выбежал человек. Водитель Мерседеса экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Пешеход от полученных ран скончался на месте.

Подробнее – в программе "Рейд 112".