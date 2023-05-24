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24 мая, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 37-м км МКАД

"Рейд 112": ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 37-м км МКАД

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В 01:20 в службу 112 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном заброшенном здании по адресу: Жуков проезд, дом 20. На момент прибытия первого пожарного подразделения на втором этаже дома происходило открытое горение мусора на площади 30 квадратных метров.

В 02:10 водитель автомобиля каршеринга "Хавал" не справился с управлением и врезался в металлический столб у забора. Сотрудники ДПС предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, так как в салоне обнаружились початые бутылки коньяка. За вождение транспортным средством в алкогольном опьянении мужчине грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

В 03:05 на внутренней стороне МКАД в районе 37-го километра водитель автомашины "Хонда" столкнулся с 3 легковыми автомобилями: "Хендэ", "Форд" и такси "Хендэ". Как выяснилось позже, водитель "Хонды" вначале врезался в столб на Чертановской улице, но с места попытался скрыться, сотрудники ДПС организовали за ним погоню и поймали только на МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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