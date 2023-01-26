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Культура

"Ночная смена": творчество Высоцкого и закрытие мавзолея на ремонт

"Ночная смена": творчество Высоцкого и закрытие мавзолея на ремонт

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Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Ведущие обсудили, как звучали бы песни Владимира Высоцкого в современных реалиях, а также рассказали, почему закрывают мавзолей на два месяца. Еще ведущие прокомментировали, как жители Якутии хотят выгнать с работы темнокожего стриптизера.

Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

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