"Ночная смена": творчество Высоцкого и закрытие мавзолея на ремонт

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Ведущие обсудили, как звучали бы песни Владимира Высоцкого в современных реалиях, а также рассказали, почему закрывают мавзолей на два месяца. Еще ведущие прокомментировали, как жители Якутии хотят выгнать с работы темнокожего стриптизера.

Подробности – в эфире программы "Ночная смена".