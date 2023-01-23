Москва онлайн: произведения Владимира Высоцкого прозвучат в исполнении его сына

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

24 января зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят литературно-музыкальный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Стихи и песни известного артиста и поэта прозвучат в исполнении его сына – режиссера, актера, продюсера Никиты Высоцкого.

Мероприятие пройдет в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ при поддержке Государственного музея Владимира Высоцкого в рамках фестиваля "Высоцкий. Я люблю".

Смотрите прямую трансляцию 24 января в 19:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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