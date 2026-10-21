"Деньги 24": на реализацию проекта "Московское долголетие" направят почти 12 млрд рублей

На реализацию проекта "Московское долголетие" направят почти 12 миллиардов рублей в следующие 3 года. На текущий момент этот проект предлагает свыше 100 видов активности. При этом участие в них становится все проще благодаря развитию цифровых сервисов.

За 8 лет участниками "Московского долголетия" стали почти 800 тысяч горожан старшего поколения. Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".