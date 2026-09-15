"Деньги 24": закон о рассрочке на жилье начнет действовать в России с 2027 года

С 1 сентября 2027 года в России начнет действовать закон, который будет регулировать рассрочку при покупке жилья в новостройках. Сейчас такой механизм позволяет покупателям вносить платежи во время строительства, а после сдачи дома погасить остаток или оформить ипотеку.

Новый закон фактически приравняет рассрочку к ипотеке и установит понятные правила для рынка. Это должно повысить защиту покупателей и девелоперов, а также определить порядок действий, если покупатель не сможет выполнять график платежей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".