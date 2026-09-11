"Деньги 24": в Москве создают новые промышленные объекты

Москва продолжает развивать промышленную инфраструктуру в рамках масштабных инвестиционных проектов. Их реализуют в столице с 2016 года.

В частности, развивается производство крупногабаритных модулей для домов нового типа. Эта технология позволяет переносить часть строительных процессов на заводы и сокращать сроки возведения жилых домов и социальных объектов.

Какие новые предприятия появятся в Москве в ближайшее время? Об этом – в программе "Деньги 24".