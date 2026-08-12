"Деньги 24": спрос на апарт-отели в России вырос благодаря развитию внутреннего туризма

Развитие внутреннего туризма в России увеличило спрос на гостиницы и другие места размещения, включая номера в апарт-отелях. Покупка номера или юнита в апарт-отеле может быть альтернативой классической аренде квартиры.

Управляющая компания берет на себя все заботы по обслуживанию и сдаче номера, а владелец получает ежемесячные выплаты. Средняя доходность за вычетом всех накладных расходов составляет от 6 до 8% годовых.

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