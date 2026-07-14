"Деньги 24": россияне стали чаще оформлять комбинированную ипотеку

Россияне стали чаще оформлять комбинированную ипотеку. Это кредит, где часть денег заемщик берет по льготной ставке, а недостающую часть по рыночной. Желающие взять "Семейную ипотеку" по старым правилам могут это сделать до 1 октября.

В московских реалиях лимиты на семейную ипотеку не позволяют купить даже однокомнатную квартиру в новостройке, поэтому банки стали предлагать комбинированную ипотеку. С октября ставки по комбинированной ипотеке должны снизиться за счет увеличения лимитов по "Семейной ипотеке" для многодетных семей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".