"Деньги 24": высокие ставки по кредитам сохранятся дольше из-за решения ЦБ

Высокие ставки по кредитам и ипотеке сохранятся дольше, чем рассчитывал рынок. Такой вывод эксперты делают после решения Банка России, который снизил ключевую ставку только на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых.

Большинство аналитиков ожидали более существенного шага. В Центробанке объясняют осторожность сохраняющимися инфляционными рисками, высокими инфляционными ожиданиями и возможным ростом стоимости топлива.

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