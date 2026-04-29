"Деньги 24": российские маркетплейсы столкнулись с замедлением темпов развития

Российские маркетплейсы впервые столкнулись с заметным замедлением темпов развития. Если раньше крупнейшие площадки росли на 50–70% в год, то по итогам 2025 года рост составил 32%, а совокупные продажи достигли 8,6 триллиона рублей.

Среди причин называют высокую ключевую ставку, кадровый дефицит, а также изменения в налоговой сфере. Что ждет маркетплейсы в ближайшее время, рассказал в программе "Деньги 24" экономический обозреватель Константин Цыганков.