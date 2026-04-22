"Деньги 24": спрос на украшения с искусственными бриллиантами вырос почти в 3 раза

Спрос на украшения с искусственными бриллиантами вырос почти в 3 раза в первом квартале 2026 года. Доля продаж таких украшений в ювелирных сетях составляет от 6,9 до 25%.

Искусственный бриллиант в закупке стоит около 100 долларов, а натуральный – 4,5 тысячи долларов. Украшение с выращенным бриллиантом в 1 карат стоит 50 тысяч рублей, тогда как украшение с натуральным бриллиантом в 0,5 карата стоит 200 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".