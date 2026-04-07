07 апреля, 16:30Экономика
"Деньги 24": эксперт рассказал, почему снизилась стоимость аренды жилья в Москве
Съемное жилье в столице подешевело. Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, в чем причины.
На это повлиял выход на рынок большого объема предложения. Это квартиры в новостройках, которые многие москвичи и жители других регионов покупали в инвестиционных целях, рассчитывая получать пассивный доход от сдачи столичного жилья в аренду.
Также весной всегда низкий сезон на рынке аренды. Арендаторов в этот период меньше, чем квартир. Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".