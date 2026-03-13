"Деньги 24": МЭА спрогнозировало сокращение поставок нефти в марте на 8 млн баррелей

Международное энергетическое агентство прогнозирует сокращение глобальных поставок нефти в марте на 8 миллионов баррелей в сутки. Выпадающие объемы будут компенсированы за счет увеличения добычи в России и Казахстане.

Страны-члены МЭА уже договорились высвободить стратегические нефтяные резервы общим объемом 400 миллионов баррелей, чтобы сдержать рост цен на энергоноситель. Это рекордный показатель за всю историю агентства. На этом фоне цена на нефть Brent превысила 100 долларов за баррель.

