"Деньги 24": средняя зарплата курьера в России достигла почти 150 тыс рублей в месяц

Средняя зарплата курьера в России достигла почти 150 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные одной из рекрутинговых платформ.

В свою очередь, Дептранс Москва заявил, что в городе работают более 100 тысяч курьеров только на велосипедах и самокатах. Из них постоянно на линии находится около 25 тысяч человек. В сутки они выполняют полмиллиона заказов москвичей. Спрос на услуги большой, от этого растет зарплата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.