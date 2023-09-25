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25 сентября, 17:35

Экономика

"Деньги 24": эксперты рассказали о спекуляциях на фондовом рынке

"Деньги 24": эксперты рассказали о спекуляциях на фондовом рынке

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В 2023 году акции многих российских компаний принесли инвесторам больше, чем криптовалюта за последние несколько лет. Однако волна спекуляций захлестнула фондовый рынок. Известно, что в отдельных сегментах уже надулся огромный пузырь.

Насколько опасно ввязываться в подобные игры с акциями и какие меры готовят регуляторы, чтобы сбить эту спекулятивную волну? Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений Беляков
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