"Деньги 24": эксперты рассказали о спекуляциях на фондовом рынке

В 2023 году акции многих российских компаний принесли инвесторам больше, чем криптовалюта за последние несколько лет. Однако волна спекуляций захлестнула фондовый рынок. Известно, что в отдельных сегментах уже надулся огромный пузырь.

Насколько опасно ввязываться в подобные игры с акциями и какие меры готовят регуляторы, чтобы сбить эту спекулятивную волну? Об этом – в программе "Деньги 24".