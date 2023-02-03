Средства от национализации имущества украинских бизнесменов пойдут на СВО – Аксенов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства, вырученные от продажи национализированной недвижимости украинских олигархов в Крыму, будут направлены на закупку снаряжения для участников спецоперации на Украине, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции", – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму в конце октября прошлого года. Тогда он отметил, что враги России не должны зарабатывать на полуострове.

3 февраля депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении России. Речь, в частности, идет об украинских олигархах Сергее Таруте, Игоре Коломойском, Ринате Ахметове и Арсении Яценюке.

Кроме того, в перечень попали 12 украинских банков и футбольный клуб "Динамо Киев". Всего крымские власти планируют национализировать около 500 объектов недвижимости.

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