Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики РФ

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики", – подчеркнул он.

Кроме того, Бастрыкин заявил, что следует вернуть конфискацию имущества в качестве уголовного наказания. Он объяснил, что из-за отсутствия такой меры расследования и приговоры бывают бессмысленными.

До этого Центральный банк России представил доклад о денежно-кредитной политике, в котором описал сценарий стабилизации экономики в ближайшие два года. Согласно прогнозу ЦБ, стартовавшие весной 2022 года тенденции изменений в экономике подойдут к концу в 2024 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости привлечь в экономику страны не менее 10 триллионов рублей частных инвестиций. По его словам, такие значительные средства необходимы для производства приоритетных продуктов.

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