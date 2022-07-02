"ГОСТ шоу": готовая окрошка

Самый частый спор летом – чем заправлять окрошку. В этом сезоне поводов для конфликтов у гурманов прибавилось: есть или не есть полуфабрикат из супермаркетов.

Мнения специалистов на этот счет разделились. Одни не уверены в качестве таких продуктов, другие считают, что готовые наборы – это удобно и безопасно. Елизавета Якушева с командой экспертов сравнила окрошку из популярных торговых сетей, а приглашенный гость раскрыл рецепт правильного кваса.

Все подробности – в новом выпуске программы "ГОСТ шоу".

