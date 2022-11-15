"Личная территория": некрасивая история

Красота требует не только жертв, но и денег – в этом убедилась москвичка Вероника Ожерельева. Но после визита к косметологу она лишилась и того, и другого. После процедуры нитевого лифтинга у женщины началось воспаление, из-за которого остался глубокий шрам на щеке.

Вероника уверена, что стала жертвой врачебной ошибки. В клинике, где она делала подтяжку лица, не намерены признавать это. Как встретили там клиентку и почему врач убежала? Подробнее – в программе "Личная территория".