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"Личная территория": некрасивая история

"Личная территория": некрасивая история

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Красота требует не только жертв, но и денег – в этом убедилась москвичка Вероника Ожерельева. Но после визита к косметологу она лишилась и того, и другого. После процедуры нитевого лифтинга у женщины началось воспаление, из-за которого остался глубокий шрам на щеке.

Вероника уверена, что стала жертвой врачебной ошибки. В клинике, где она делала подтяжку лица, не намерены признавать это. Как встретили там клиентку и почему врач убежала? Подробнее – в программе "Личная территория".

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