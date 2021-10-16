"Московский гид": криминальная Москва

В этом выпуске гид Евгений Богданов проведет авторскую экскурсию "Криминальная Москва". Но он даже не подозревает насколько необычным на этот раз будет, казалось бы, привычный для него маршрут.

На выдержку и знание истории всю дорогу его будет проверять ведущая телеканала "Москва 24". А царь Иван Грозный попросит вступить с ним в сомнительную финансовую аферу.

Во время экскурсии произойдет кража и необычная встреча с прошлым. А закончится прогулка непредвиденными водными процедурами. Смотрите испытания экскурсовода в программе "Московский гид".