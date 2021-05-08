"История одного спасения": девушка спасла трех брошенных котят

Трех слепых новорожденных котят выбросили в целлофановом пакете на мороз в канун восьмого марта. Их заметила девушка, гуляющая с собакой, и не смогла оставить умирать от холода и голода. Она забрала котят домой, в надежде оперативно найти кормящую кошку. Кошку найти не удалось, но нашелся человек, готовый выкормить только что родившихся котят.

Получится ли у ассистента ветеринара Насти заменить малышам маму? Сможет ли она сохранить жизнь всем троим? И чем ей придется пожертвовать ради спасения малюток? Подробнее – в выпуске "История одного спасения".