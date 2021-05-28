"Москва с точки зрения": Мусульманка

Хиджаб, свободное платье в пол, скромный взгляд. Девушки-мусульманки в Москве невольно обращают на себя внимание. Хотя именно этого-то им и не надо!

Почему мусульманки предпочитают не привлекать к себе лишних взглядов? Как проводят свое свободное время в городе женщины, исповедующие ислам? Что в поведении и образе жизни москвичей их удивляет? Какие развлечения доступны им в Москве? И как вековые традиции и религиозные убеждения сочетаются с ритмом большого города?

Об этом – в программе "Москва с точки зрения".