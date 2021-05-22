"Интерьер, nапример": как сделать стильный дизайн интерьера из старинных вещей

Андрей Поварич снимает просторную комнату в трехкомнатной квартире. И на первый взгляд, она вполне себе ничего. Но если присмотреться – ничего хорошего.

Засаленные стены непонятного цвета, скучная мебель, старое пианино стоит рядом с безликим стеллажом. Но ведущий Алексей Лазар напомнит, что инструмент – не старый, а старинный, стены можно перекрасить, а мебель заменить на новую, или на старую, купленную на барахолке.

Он сделает изголовье кровати из бабушкиного ковра с оленями, состарит зеркало при помощи нождачки и использует гипсовые губы Давида Микеланджело в качестве декора.