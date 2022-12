My name is Moscow

Ведущий программы иностранец, который давно живёт в Москве и уже очень хорошо знает город, наши традиции и наши правила. Его хобби – экскурсии по Москве с «неожиданностями» для вновь приехавших друзей и любых желающих.

Розыгрыш – лучший способ проверить, какие мифы и стереотипы о Москве сейчас в головах приезжих. Ведущий будет приглашать на экскурсию одного такого иностранца, а в группе будет подставной актёр, который и поможет ему "развести" гостя.

Посмотрим отличит ли тот, где правда, а где ложь? В качестве компенсации за страдания, в финале ведущий раскроет все карты, обсудит с героем его реакцию на подставы, а также предложит герою устроить розыгрыш онлайн для друга на родине.