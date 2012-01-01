My name is Moscow
Ведущий программы иностранец, который давно живёт в Москве и уже очень хорошо знает город, наши традиции и наши правила. Его хобби – экскурсии по Москве с «неожиданностями» для вновь приехавших друзей и любых желающих.
Розыгрыш – лучший способ проверить, какие мифы и стереотипы о Москве сейчас в головах приезжих. Ведущий будет приглашать на экскурсию одного такого иностранца, а в группе будет подставной актёр, который и поможет ему "развести" гостя.
Посмотрим отличит ли тот, где правда, а где ложь? В качестве компенсации за страдания, в финале ведущий раскроет все карты, обсудит с героем его реакцию на подставы, а также предложит герою устроить розыгрыш онлайн для друга на родине.
Выпуски программы
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"My name is Moscow": Австралия
15 октября, 14:00
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08 октября, 14:00
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01 октября, 14:00
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24 сентября, 14:00
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17 сентября, 14:00
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03 сентября, 14:00
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27 августа, 14:00
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20 августа, 14:00
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"My name is Moscow": Бангладеш
13 августа, 14:00
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06 августа, 14:00
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30 июля, 14:00
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23 июля, 14:00
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16 июля, 14:00
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09 июля, 14:00
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02 июля, 14:00
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25 июня, 14:00
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18 июня, 14:00
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11 июня, 14:00
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04 июня, 14:00
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"My name is Moscow": Великобритания
28 мая, 20:00
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21 мая, 20:00
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14 мая, 20:00
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07 мая, 20:00
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01 мая, 05:00
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23 апреля, 19:55