Новый выпуск программы "Откройте, Давид" посвящен телеведущему и актеру Тимуру Еремееву. Как ему удается совмещать карьеру на главных федеральных каналах с работой в театре? Что позволяет ему удерживать баланс?

Как Тимур Еремеев пережил громкий скандал, связанный с его отцом Спартаком Мишулиным? Почему работу на телевидении он считает своей миссией? О каких ролях мечтает в театре? Правда ли, что актер планирует снять фильм о Константине Станиславском?

Как он относится к пластическим операциям и старости? Об этом – в программе "Откройте, Давид".