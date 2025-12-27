"Откройте, Давид": MARGO

Новая героиня программы "Откройте, Давид" – певица MARGO. Самая эпатажная персона российского шоу-бизнеса смогла сломать устоявшиеся стереотипы и заставить говорить о себе всю страну. Но никто не знает, как на самом деле живет королева мемов.

Почему вместо педагогичной деятельности она выбрала сцену? Как произошло судьбоносное знакомство с Филиппом Киркоровым? Как монетизировать хейт и оставаться при этом открытой, позитивной и доброй?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".