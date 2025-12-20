"Откройте, Давид": Марк Богатырев

Марк Богатырев, актер театра и кино, пригласил съемочную команду "Откройте, Давид" в Обнинск, город своего детства. Там он учился, рос, а также впервые вышел на сцену.

Выпуск посвящен разговорам о формировании личности артиста. Детство, школа, учителя, первая любовь, первый серьезный успех, звездная болезнь и дальнейший внутренний кризис. Откровенный и душевный разговор о миссии, счастье и приоритетах.

Об этом – в программе "Откройте, Давид".