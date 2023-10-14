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14 октября, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Александр Калягин

"Откройте, Давид": Александр Калягин

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Давид Виннер встретился с Народным артистом РСФСР, актером и режиссером, основателем и художественным руководителем театра Et Cetera – Александром Калягиным. Он рассказал о новом сезоне в театре на Чистых прудах, легендарных спектаклях и о тех сюрпризах, что ждут зрителей в 2023 году.

Почему современная режиссура вызывает массу вопросов у критиков и какими качествами должен обладать артист? Как встреча с Аркадием Райкиным повлияла на артиста Калягина? Об этом – в программе "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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