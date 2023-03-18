"Откройте, Давид": Наталья Бондарчук

Давид Виннер провел день с "киносказочницей", заслуженной артисткой РСФСР, режиссером Натальей Сергеевной Бондарчук. Есть ли у российского детского кино шанс на возрождение? Почему режиссеры и продюсеры не хотят работать с актерами "до 16 и младше"?

Стоит ли вернуть цензуру и о каких проблемах не стоит говорить с экрана? Почему Наталья Сергеевна не соглашается работать с Федором Бондарчуком? Как она изменила кинокарьеру Анастасии Заворотнюк? На эти и другие вопросы в программе "Откройте, Давид" ответила Наталья Бондарчук.