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18 марта, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Наталья Бондарчук

"Откройте, Давид": Наталья Бондарчук

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Давид Виннер провел день с "киносказочницей", заслуженной артисткой РСФСР, режиссером Натальей Сергеевной Бондарчук. Есть ли у российского детского кино шанс на возрождение? Почему режиссеры и продюсеры не хотят работать с актерами "до 16 и младше"?

Стоит ли вернуть цензуру и о каких проблемах не стоит говорить с экрана? Почему Наталья Сергеевна не соглашается работать с Федором Бондарчуком? Как она изменила кинокарьеру Анастасии Заворотнюк? На эти и другие вопросы в программе "Откройте, Давид" ответила Наталья Бондарчук.

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