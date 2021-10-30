"Историс": Цукерберг заявил о перезапуске Facebook

Марк Цукерберг в топе новостей. Уже несколько дней в Сети обсуждают обвинения в харрасменте и дискриминации, которые поступили в адрес бизнесмена.

Однако вместо оправданий Цукерберг решил проблему иначе. На фоне громкого скандала он заявил о перезапуске своего детища – компании Facebook.

Зачем Марк решился на глобальный ребрендинг? Связано ли это с падением акций его бизнеса на фоне скандального иска? И чем могут обернуться громкие обвинения для Цукерберга и его жены? Об этом – в программе "Историс".