"Историс": звезды шоу-бизнеса отказались от фотошопа

Звезды шоу-бизнеса отказались от фотошопа и показали себя без фильтров и одежды. Программа "Историс" побывала на фотовыставке "Свобода быть собой" и узнала, почему Митя Фомин называет всех, кто пользуется фотофильтрами, законченными лентяями.

Как Юлия Куварзина решилась раздеться перед камерой? Кто из звезд выступает за Instagram-естественность, а кто до сих пор наводит красоту с помощью фотошопа? Об этом – в программе "Историс".