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Транспорт

14 сентября, 13:21

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Эксперты оценили идею разрешить управление авто с 16 лет

За рулем подросток. Стоит ли разрешить водить авто с 16 лет
транспорт авто

В Госдуме предложили разрешить россиянам водить автомобиль с 16 лет. Кроме того, снизить возраст для обучения на водительские права категории "В". Разбираемся, как такая инициатива может повлиять на безопасность дорожного движения, если будет принята.

В интересах молодых

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

С инициативой о понижении возрастного ценза на вождение автомобиля выступил депутат Госдумы Василий Власов. Парламентарий уже направил соответствующее письмо на имя начальника Госавтоинспекции МВД Михаила Черникова. Вдобавок автор инициативы предлагает снизить возраст допуска к обучению на водительские права категории "В" до 15 лет и шести месяцев, сказано в письме.

Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России.
Василий Власов
депутат Госдумы

Все это, по мнению Василия Власова, будет мотивировать молодых людей быстрее включиться в экономические процессы, так как желание приобрести автомобиль может превратиться в стремление раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую независимость.

Западный опыт

Фото: depositphotos/rossandhelen

Россия не первопроходец в выдаче прав с 16-летнего возраста. Водить автомобиль будучи подростком можно, например в некоторых штатах США. Правда, если у кандидата не было никакого опыта езды за рулем, сначала нужно получить удостоверение ученика. В зависимости от штата минимальный возраст варьируется от 14 до 16 лет. Примерно через полгода-год права ученика можно сменить на постоянные.

За руль в 16 лет можно сесть во Франции. Правда, рядом с вами обязательно должен быть опытный водитель. В зависимости от транспортного средства получить права в 16 лет можно и в Индии.

Вопрос ответственности

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матеев в разговоре с Москвой 24 указал, что безопасность дорожного движения зависит не от возраста водителя, а от его индивидуальных качеств.

"Я девять лет был директором автошколы, и когда там учились 17-летние парнишки, они были ничуть не хуже учеников постарше. Здесь все зависит от конкретного человека, никак не от возраста. Кто-то в 16 лет ведет себя ответственно и благоразумно, а кому-то и в 30 с лишним ничего нельзя доверить. Большой беды от этой инициативы точно не будет. Но какие-то ограничения, например на выбор категорий прав для обучения, все же необходимы", – считает Матвеев.

В свою очередь, генеральный директор Экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников назвал инициативу попыткой популизма. Если поправки примут, необходимо полностью менять юридическую базу, подчеркнул он в беседе с Москвой 24.

Остро встает вопрос ответственности. Если во время обучения что-то произойдет по вине подростка, кто будет за это отвечать, родители или инструктор?
Вадим Мельников
генеральный директор Экспертного центра "Движение без опасности"

Очень важно создать условия для качественного обучения, чтобы на дорогах было безопасно, подчеркнул Мельников. Однако, по его словам, сегодня не так много специалистов, которые могут это обеспечить.

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