Эксперты оценили идею разрешить управление авто с 16 лет

В Госдуме предложили разрешить россиянам водить автомобиль с 16 лет. Кроме того, снизить возраст для обучения на водительские права категории "В". Разбираемся, как такая инициатива может повлиять на безопасность дорожного движения, если будет принята.
В интересах молодых
С инициативой о понижении возрастного ценза на вождение автомобиля выступил депутат Госдумы Василий Власов. Парламентарий уже направил соответствующее письмо на имя начальника Госавтоинспекции МВД Михаила Черникова. Вдобавок автор инициативы предлагает снизить возраст допуска к обучению на водительские права категории "В" до 15 лет и шести месяцев, сказано в письме.
Все это, по мнению Василия Власова, будет мотивировать молодых людей быстрее включиться в экономические процессы, так как желание приобрести автомобиль может превратиться в стремление раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую независимость.
Западный опыт
Россия не первопроходец в выдаче прав с 16-летнего возраста. Водить автомобиль будучи подростком можно, например в некоторых штатах США. Правда, если у кандидата не было никакого опыта езды за рулем, сначала нужно получить удостоверение ученика. В зависимости от штата минимальный возраст варьируется от 14 до 16 лет. Примерно через полгода-год права ученика можно сменить на постоянные.
За руль в 16 лет можно сесть во Франции. Правда, рядом с вами обязательно должен быть опытный водитель. В зависимости от транспортного средства получить права в 16 лет можно и в Индии.
Вопрос ответственности
Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матеев в разговоре с Москвой 24 указал, что безопасность дорожного движения зависит не от возраста водителя, а от его индивидуальных качеств.
"Я девять лет был директором автошколы, и когда там учились 17-летние парнишки, они были ничуть не хуже учеников постарше. Здесь все зависит от конкретного человека, никак не от возраста. Кто-то в 16 лет ведет себя ответственно и благоразумно, а кому-то и в 30 с лишним ничего нельзя доверить. Большой беды от этой инициативы точно не будет. Но какие-то ограничения, например на выбор категорий прав для обучения, все же необходимы", – считает Матвеев.
В свою очередь, генеральный директор Экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников назвал инициативу попыткой популизма. Если поправки примут, необходимо полностью менять юридическую базу, подчеркнул он в беседе с Москвой 24.
Очень важно создать условия для качественного обучения, чтобы на дорогах было безопасно, подчеркнул Мельников. Однако, по его словам, сегодня не так много специалистов, которые могут это обеспечить.