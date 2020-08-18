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18 августа 2020, 15:00

Общество

"Историс": советы красоты от Оксаны Самойловой не оценили фолловеры

"Историс": советы красоты от Оксаны Самойловой не оценили фолловеры

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"Делай деньги". Эту строчку хита Моргенштерна выучили почти все российские звезды. Как на своих подписчиках зарабатывают герои глянца? Почему советы красоты от Оксаны Самойловой не оценили фолловеры?

За что Полина Гагарина просит у подписчиков 3 тысячи рублей? Сколько денег на очередном проекте потеряла Ольга Бузова? Как Водонаева смогла выстоять в кризис? И у кого можно поучиться совмещать карьеру хитмейкера и бизнесмена?

Подробности и эксклюзивные комментарии – в программе "Историс".

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