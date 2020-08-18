Москвичам рекомендовали не трогать гигантских красных слизней

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Специалисты из Мосприроды рекомендуют не трогать руками гигантских красных слизней, которые расплодились в столичном регионе из-за теплой зимы. По их словам, есть риск заражения паразитами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГПБУ "Мосприрода".

"В слизи этих моллюсков могут содержаться паразиты и патогенные микроорганизмы. Наибольшую опасность слизни могут принести саду, так как предпочитают питаться сельскохозяйственной продукцией", – говорится в сообщении.

В Мосприроде рассказали, что слизней заметили еще в прошлом году, но меры по борьбе с ними не принимались. Был расчет на то, что с ними справятся зимние морозы. Но из-за теплой погоды их популяция увеличилась.

"Обработка земель особо охраняемых природных территорий с применением химических и биологических препаратов может оказать негативное воздействие на природные объекты, объекты, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Москвы, в том числе может быть нанесен вред домашним животным", – рассказали эксперты.

В Мосприроде считают, что с большой популяцией слизней должна справиться холодная зима этого года.

Ранее пресс-секретарь зоологического музея МГУ Илья Гомыранов рассказал об оранжевых лузитанских слизнях, которые могут нанести вред садам и огородам. По его словам, расселение моллюсков происходит вместе с кустами, рулонным газоном, который привозят из других регионов.