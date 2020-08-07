Оранжевые лузитанские слизни могут нанести вред садам и огородам – зоолог

Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Оранжевые лузитанские слизни способны наносить сильный вред лугам, садам и огородам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зоолога, пресс-секретаря Зоологического музея МГУ Илью Гомыранова.
"Оранжевые слизни длиной более 10 сантиметров могут относиться к виду Arion lusitanicus. До первой половины ХХ века лузитанский слизень обитал на Пиренейском полуострове, в Португалии и потом все севернее расселялся по территории Европы. В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, а на юге России стал уже постоянным обитателем", – сказал Гомыранов.
По его словам, расселение оранжевых слизней происходит вместе с кустами, рулонным газоном, который привозят из других регионов. Зоолог отметил, что слизней все чаще стали встречать на улицах и парках Москвы и подмосковных садах.
"У представителей этого вида практически нет естественных врагов, поэтому они активно плодятся и способны наносить сильный вред лугам с дикорастущими травами, садам и огородам", – уточнил специалист.
Он подчеркнул, что такие слизни могут вытеснить другие виды моллюсков, однако для человека они не представляют никакой угрозы, уточнил Гомыранов.
Ранее москвичи заметили в парках и скверах города огромных испанских слизней. Их видели в том числе в Гончаровском парке и в яблоневых садах.
Испанские улитки достигают 15 сантиметров в длину и распространяют большое количество слизи. В основном они появляются вечером, когда солнце уже уходит.
Испанские слизни атаковали московские парки
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