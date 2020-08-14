Коллега певицы Легкоступовой выразила соболезнования в связи со смертью артистки

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Новость о смерти певицы Валентины Легкоступовой для ее коллеги, певицы, популярной в 80-х годах, и композитора Екатерины Семеновой стала шокирующей. Об этом она рассказала Москве 24.
"Конечно, соболезнования родным. Конечно, обидно. Противно даже, потому что вот так глупо... Молодая женщина, которая только что начала становиться счастливой. Это ужасно. У нее всегда было много нового, всегда были планы", – сказала Семенова.
Ранее дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала, что ее мать находится в коме, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.
По ее словам, информация о том, что у артистки проломлена голова, не соответствует действительности.
"Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Нет! У нее не было проломленной головы и ссадин на лице", – написала Бриль на своей странице в Instagram.
Она также отметила, что 6 августа отвезла свою мать и ее мужа Юрия Фирсова, находящихся в алкогольном опьянении, в наркологическую больницу. Бриль добавила, что забила тревогу, так как раньше не видела Легкоступову в таком состоянии.
По ее словам, с 6 по 7 августа певица проходила терапию вместе с мужем, а в ночь на 8 августа ей стало хуже. Оказалось, что у артистки была черепно-мозговая травма.
"Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК", – заключила Бриль.
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