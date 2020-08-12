Коллега певицы Легкоступовой прокомментировала госпитализацию артистки

12:31
Фото: vk.com/legkostupovavalentina
Российская певица, популярная в 80-х годах, и композитор Екатерина Семенова рассказала Москве 24, что Валентина Легкоступова не страдала от алкогольной зависимости.
"Мы с ней знакомы с 1986 года, я ни разу в жизни не видела ее выпившей или какой-то там. То, что сейчас произошло, но кто там знает, что происходит у людей за закрытыми дверями, – правда", – сказала она.
Ранее стало известно, что в Москве с пробитой головой нашли Валентину Легкоступову, исполнительницу хита "Ягода-малина".
По предварительным данным, Легкоступова вместе с мужем несколько дней пила и не выходила на связь. Когда дочь решила выяснить, в чем дело, то обнаружила артистку с травмой головы, но еще в сознании. На ее теле были синяки.
Легкоступову вместе с мужем увезли на скорой в наркологическую клинику, однако мужчина сбежал. Позднее его задержали и допросили.
Артистке уже сделали операцию. Сейчас ее состояние оценивается как среднетяжелое, рассказал представитель певицы.
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