Коллега певицы Легкоступовой прокомментировала госпитализацию артистки

Фото: vk.com/legkostupovavalentina

Российская певица, популярная в 80-х годах, и композитор Екатерина Семенова рассказала Москве 24, что Валентина Легкоступова не страдала от алкогольной зависимости.

"Мы с ней знакомы с 1986 года, я ни разу в жизни не видела ее выпившей или какой-то там. То, что сейчас произошло, но кто там знает, что происходит у людей за закрытыми дверями, – правда", – сказала она.





Екатерина Семенова певица, композитор Я могу пожелать, только чтобы она скорее выздоровела. Единственное, что я могу сказать, – чтобы Валюшка держалась.

Ранее стало известно, что в Москве с пробитой головой нашли Валентину Легкоступову, исполнительницу хита "Ягода-малина".

По предварительным данным, Легкоступова вместе с мужем несколько дней пила и не выходила на связь. Когда дочь решила выяснить, в чем дело, то обнаружила артистку с травмой головы, но еще в сознании. На ее теле были синяки.

Легкоступову вместе с мужем увезли на скорой в наркологическую клинику, однако мужчина сбежал. Позднее его задержали и допросили.

Артистке уже сделали операцию. Сейчас ее состояние оценивается как среднетяжелое, рассказал представитель певицы.





Соболева Илона