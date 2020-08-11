Менеджер Легкоступовой прокомментировал госпитализацию певицы

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Концертный менеджер певицы Валентины Легкоступовой Максим Екимов прокомментировал информацию о ее госпитализации. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
У менеджера узнали, соответствует ли действительности, что артистка попала с пробитой головой в наркологическую больницу вместе со своим супругом. "Я от вас впервые про эту ситуацию слышу. Просто в шоке, звучит как полнейший бред. У нее вообще никогда проблем с алкоголем не было, она с ним на "вы", – сказал Екимов.
По словам менеджера, он общался с исполнительницей три дня назад по телефону. "Ничего подозрительного я не заметил. Обсуждали ее выступление на Дне города", – уточняет Екимов.
При этом Екимов, как ожидается, скоро выяснит, где в настоящий момент певица. Дочь артистки тоже на связь не выходит.
Ранее сообщалось о госпитализации актрисы Екатерины Жемчужной. Собеседник агентства не уточнил причину госпитализации и место, откуда актрису забрали в больницу.
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