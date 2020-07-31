Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Госпитализирована народная артистка России, певица, актриса московского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

"Отправили на госпитализацию", – отметил он.

Собеседник агентства не уточнил причину госпитализации и место, откуда актрису забрали в больницу.

Екатерина Жемчужная известна по ролям Розы Саппоро в киноленте "Кармелита. Цыганская страсть", Зорины в телесериале "Вечный зов", цыганки Зариты в "Королеве Марго" и по роли цыганки Кармы в ленте "Карнавал". Актриса училась в студии театра "Ромэн", играла в спектаклях "Мы – цыгане" и "Колдовская любовь".

Ранее сообщалось о госпитализации Армена Джигарханяна. При этом представитель артиста опроверг, что у него диагностировали инсульт.

