Представитель Джигарханяна рассказал о его госпитализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна доставили в одну из московских клиник, сообщил Москве 24 его официальный представитель Артур Согомонян.

"Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", – заявил Согомонян.

Однако представитель артиста опроверг, что у Джигарханяна диагностировали инсульт.

"Он в сознании, просто у него, к сожалению, к этому возрасту уже накопилось столько болезней, которые требуют серьезного ухода, и на сегодняшний день решили его на неделю положить в больницу. С легкими все в порядке, в почках тоже, но есть определенные проблемы с сахаром, с кардиологией, которые требуют наблюдения", – добавил он.

За последние два года это шестая госпитализация артиста. Здоровье Джигарханяна ухудшилось в октябре 2017 года. Он провел две недели в больнице из-за повышенного содержания сахара в крови.

Спустя месяц его вновь госпитализировали. В августе прошлого года артист впервые после большого перерыва приехал в Московский драматический театр на открытие нового сезона.

В последний раз Джигарханяна доставили в одну из столичных больниц 31 января, откуда выписали 2 февраля.

Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

