Муж певицы Легкоступовой доставлен в полицию после ее госпитализации

15:11
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Столичная полиция проводит проверку по факту госпитализации женщины 1965 года рождения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
В министерстве рассказали, что ее супруг доставлен в ОМВД с целью выяснения всех обстоятельств, при которых женщина получила телесные повреждения. В настоящий момент специалисты проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что речь идет об эстрадной певице Валентине Легкоступовой и ее супруге Юрие Фирсове.
Ранее ряд СМИ сообщали, что певицу Валентину Легкоступову госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой. Отмечалось, что ее состояние оценивается как тяжелое.
При этом концертный менеджер певицы Максим Екимов в разговоре с изданием "Комсомольской правды" заявил, что не получал сообщения о ее госпитализации. По его словам, в последний раз он общался с певицей три дня назад, обсуждая ее выступление на Дне города.
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову
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