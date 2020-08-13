Дочь певицы Легкоступовой рассказала о состоянии матери

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Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала, что ее мать находится в коме, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое, пишет РИА Новости.

По ее словам, информация о том, что у артистки проломлена голова, не соответствует действительности.

"Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Нет! У нее не было проломленной головы и ссадин на лице", – написала Бриль на своей странице в Instagram.

Она также отметила, что 6 августа отвезла свою мать и ее мужа Юрия Фирсова, находящихся в алкогольном опьянении, в наркологическую больницу. Бриль добавила, что забила тревогу, так как раньше не видела Легкоступову в таком состоянии.

По ее словам, с 6 по 7 августа певица проходила терапию вместе с мужем, а в ночь на 8 августа ей стало хуже. Оказалось, что у артистки была черепно-мозговая травма.

"Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК", – заключила Бриль.

Ранее ряд СМИ сообщал, что певицу Валентину Легкоступову госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой. Отмечалось, что ее состояние оценивается как среднее. СК начал проверку обстоятельств.