СК начал проверку обстоятельств получения травм певицей Легкоступовой

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Следователи СК начали проверку после госпитализации певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

"По материалу, поступившему в следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Москве, проводится доследственная проверка", – сообщила Иванова.

Она рассказала, что следователи уже опросили соседей певицы, супруга, сына и других родственников. По ее словам, специалисты позднее также намерены побеседовать с певицей. По версии мужа Легкоступовой, певица получила травму, упав в ванной и ударившись головой.

Ранее ряд СМИ сообщал, что певицу Валентину Легкоступову госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой. Отмечалось, что ее состояние оценивается как среднее.

Представитель певицы позднее в разговоре с РИА Новости рассказал, что Легкоступовой уже сделали операцию. По его словам, певице удаляли гематому. При этом он подчеркнул, что не располагает информацией о причинах произошедшего.