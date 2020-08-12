СК начал проверку обстоятельств получения травм певицей Легкоступовой

16:44
Фото: соцсети
Следователи СК начали проверку после госпитализации певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.
"По материалу, поступившему в следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Москве, проводится доследственная проверка", – сообщила Иванова.
Она рассказала, что следователи уже опросили соседей певицы, супруга, сына и других родственников. По ее словам, специалисты позднее также намерены побеседовать с певицей. По версии мужа Легкоступовой, певица получила травму, упав в ванной и ударившись головой.
Ранее ряд СМИ сообщал, что певицу Валентину Легкоступову госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой. Отмечалось, что ее состояние оценивается как среднее.
Представитель певицы позднее в разговоре с РИА Новости рассказал, что Легкоступовой уже сделали операцию. По его словам, певице удаляли гематому. При этом он подчеркнул, что не располагает информацией о причинах произошедшего.
"Московский патруль": полиция выясняет обстоятельства травмы Валентины Легкоступовой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: