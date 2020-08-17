Количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице подтверждено 690 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб.

Как отмечается, среднесуточное число новых пациентов с COVID-19 за последнюю неделю на 26,6% меньше, чем полтора месяца назад. Таким образом, среднесуточный темп прироста за две недели составляет 0,28%.

Уточняется, что в соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на COVID-19, число новых случаев в столице остается на низком уровне.

"46,4% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, еще 7,5% – старше 80 лет. Также 9% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России было зафиксировано 4 892 новых случая коронавирусной инфекции. 26,1% новых пациентов не имеют клинических проявлений коронавируса. Всего в России было зафиксировано 927 745 случаев COVID-19.

За последние сутки 55 человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Всего от COVID-19 в России умерли 15 740 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 3 133 человека. Всего в России излечился от коронавируса 736 101 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о регистрации вакцины от коронавируса. Сообщается, что массовое получение препарата, вырабатывающего иммунитет к COVID-19, будет организовано через месяц. Медики получат вакцину параллельно с третьим этапом исследования вакцины.